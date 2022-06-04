Suç örgütüne operasyonda 9 tutuklama



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)-TEKİRDAĞ ve Edirne'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'tefecilik', 'kasten yaralama', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kumar oynatmak için yer temini' ve 'tehdit' suçlarını işlediği tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Tekirdağ ile Edirne'deki adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, tüfeğe ait 2 şarjör, 216 mermi, 5 tabanca, tabancalara ait şarjör, 168 fişek, kumar ve tefecilik faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para, çek, senet, belge doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y., M.K., A.Y., S.C., B.Y., A.T., G.Ç., C.E.Ü. ve İ.Y. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-06-04 11:09:35



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