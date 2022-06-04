Tekirdağ'da 'Vuran-22' Tatbikatı nefes kesti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da 'Vuran-22' Tatbikatı nefes kesti

İHA

Tekirdağ'da 'Vuran-22' Tatbikatı nefes kesti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca, “VURAN22 Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı” icra edildi. Tatbikata düzenlenen atışlar gerçeğini aratmadı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca, “VURAN22 Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı” icra edildi. Tatbikatta hazırlık süreci ve askeri birliklerin görev yerlerini aldıktan sonra belirlenen hedeflere yönelik düzenlenen atışlar gerçeğini aratmadı. Adeta bir savaş ortamını andıran görüntüler adeta nefese kesti. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan nefes kesen görüntüler, kullanıcılar tarafından beğenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çöpteki geri dönüşüm atıklarını paylaşamadığı çekçekçi arkadaşını sopayla dövdü
YEREL HABERLER Çöpteki geri dönüşüm atıklarını paylaşamadığı ...
Suç örgütüne operasyonda 9 tutuklama
YEREL HABERLER Suç örgütüne operasyonda 9 tutuklama
Suç örgütüne büyük darbe: 9 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Suç örgütüne büyük darbe: 9 kişi tutuklandı
Tamire giderken alev aldı
YEREL HABERLER Tamire giderken alev aldı
Tekirdağlılar sahilde canlı müziğin tadını çıkarıyor Kumsalda canlı müzik keyfi
YEREL HABERLER Tekirdağlılar sahilde canlı müziğin tadını ...
Bisiklet gününü pedal çevirerek kutladılar Bisikletçilerden mesaj: Bir gün herkes bisiklete binecek
YEREL HABERLER Bisiklet gününü pedal çevirerek ...
CHP'li Öztrak: Milletimizi hayat pahalılığından kurtarmaya kararlıyız
YEREL HABERLER CHP'li Öztrak: Milletimizi hayat pahalılığından ...
Tekirdağ'da Çevre Haftası'nda sualtı temizlik çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da Çevre Haftası'nda sualtı temizlik ...
Çorlu’da yan yana 4 ayrı ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Çorlu’da yan yana 4 ayrı ev alev alev yandı
İnşaat işçilerinin kavgası kanlı bitti: 8 yaralı
YEREL HABERLER İnşaat işçilerinin kavgası kanlı bitti: 8 yaralı
Tekirdağ’da 100 kişi imece usulüyle plajları temizledi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 100 kişi imece usulüyle plajları ...
Bulgar ve Yunan turistler için Tekirdağ'da 4 dilde afiş
YEREL HABERLER Bulgar ve Yunan turistler için Tekirdağ'da 4 dilde ...
Yol ortasında poşet dolu para buldu
YEREL HABERLER Yol ortasında poşet dolu para buldu
Ticaret Uzmanı Yalçındağ, STA ve TTA’ların önemini anlattı “Güney Akdeniz ülkelerine 2021 yılında 24,4 milyar dolar tutarında ihracat”
YEREL HABERLER Ticaret Uzmanı Yalçındağ, STA ve TTA’ların önemini ...
Bıçaklayıp, başında sela okudu (2)
YEREL HABERLER Bıçaklayıp, başında sela okudu (2)
CHP'li Öztrak: Milletimiz, bir an önce sandık gelsin istiyor
YEREL HABERLER CHP'li Öztrak: Milletimiz, bir an önce sandık gelsin ...
Yük asansörüne sıkışan 19 yaşındaki işçinin feci ölümü
YEREL HABERLER Yük asansörüne sıkışan 19 yaşındaki işçinin feci ...
Kaçakçılara geçit yok
YEREL HABERLER Kaçakçılara geçit yok
Marmara denizi kendini temizliyor: Kıyılar yosunla kaplanıyor
YEREL HABERLER Marmara denizi kendini temizliyor: Kıyılar yosunla ...
Çorlu’da hayrete düşüren kaza: Çarptığı direği yerinden çıkardı, aracını üzerinden kurtarıp kaçtı
YEREL HABERLER Çorlu’da hayrete düşüren kaza: Çarptığı direği ...
Trakya’da Nisan ayında 302 milyon dolar ithalat, 310 milyon dolar ihracat gerçekleşti
YEREL HABERLER Trakya’da Nisan ayında 302 milyon dolar ithalat, 310 ...
Yol kenarında oturan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Yol kenarında oturan adamı göğsünden bıçaklayarak ...
Tekirdağ’da 7 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 7 kaçak göçmen yakalandı
Bıçaklayıp, başında sela okudu
YEREL HABERLER Bıçaklayıp, başında sela okudu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.