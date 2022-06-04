Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'ın Muratlı çevreyolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Olay, Muratlı çevreyolunun Müsellim Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ö.F.T. idaresindeki 39 BB 936 plakalı araç ile K.M.D. yönetimindeki 34 BOV 255 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Yaşanan kazada, 39 BB 936 plakalı araçtaki Sabriye D. ve Ezgi G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Çift taraflı yaralamalı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.