Tekirdağ’da elektrik direğinden düşen işçi ağır yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen olayda, elektrik tellerinin yenilemesi sırasında direkle birlikte yere düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Malkara ilçesi Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlık çevresinde bulunan elektrik tellerinin yenilenmesi sırasında 36 yaşındaki Salih Topuz’un üzerinde bulunduğu demir direğin devrilmesi sonucu düşerek yaralandı. Olay yerine çağırılan Ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan Topuz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralı şahsın sağlık durumunun ağır olduğu, omuzunda ve dizlerinden yaralandığı, direğin ise alt kısmının deforme olduğundan dolayı devrildiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.