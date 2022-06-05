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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil yayaya çarptı

İHA

Otomobil yayaya çarptı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Muratlı ilçesi Fatih Mahallesi Hasan Çelikkol Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muratlı ilçe merkezinden İnanlı Mahallesi istikametine doğru seyir halindeki Ali Ç. sevk ve idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Sinan K. adlı yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Sinan K., sol bacağından ve belinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk etti. Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

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