Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: Kaza içinde kaza

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada freni boşalan kamyonet dehşet saçarken kamyonetteki 3 kişi yaralandı. Kamyonetin savrulması üzerine durmak isteyen 3 otomobil de birbirine çarptı.

Kaza, ilçede bulunan Çevreyolu Yeni Sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.'nin idaresindeki 59 AY 693 plakalı kamyonetin, seyir halindeyken bir anda freni boşaldı. Frenin boşaldığını fark eden sürücü ise manevra yapmaya çalışırken refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet takla atarak karşı şeride geçti. O sırada karşı yönde seyir halinde olan 3 otomobil ise kamyonetin bir anda yola savrulduğunu görünce durmak isterken birbirine çarptı. Çarpmanın sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobillerde maddi hasar oluşurken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.M. ile kamyonette bulunan 2 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi sonucu trafiğe açıldı.

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