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Dosta güven düşmana korku: SOLOTÜRK'ten muhteşem prova

İHA

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Kiraz Festivali'nde yapacağı gösteri öncesinde yaptığı prova uçuşları ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Dosta güven düşmana korku: SOLOTÜRK'ten muhteşem prova

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Kiraz Festivali'nde yapacağı gösteri öncesinde yaptığı prova uçuşları ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kiraz Festivali'nde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, yapacağı gösteri uçuşu öncesinde prova uçuşu yaptı. Şehrin kıyı kesimleri ve Rumeli İskelesi üzerinde uçuş yapan Pilot Binbaşı Emre Mert ve Pilot Binbaşı Murat Bakırcı yaptıkları akrobatik hareketler ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Vatandaşların büyük ilgiyle izlediği gösterilerde 'SOLOTÜRK kalkışı' ve 'SOLOTÜRK tonosu' gibi hareketlerin yanı sıra uçağın hızının en az seviyeye düşürülerek gerçekleştirilen ve dünyanın en zor tekniklerinden biri olan 'saygı uçuşu' hareketini de gerçekleştiren pilotlar izleyenlerden tam not aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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