Tekirdağ'da fabrikada patlama

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi sesten etkilenerek hastaneye kaldırıldı.



Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21:30 sıralarında fabrikanın depo bölümünde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Yaklaşık 3 kilometrelik alandan duyulan sesten 2 işçi etkilendi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yapılan incelemede herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı. Sesten etkilenen işçiler tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.