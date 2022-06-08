Tekirdağ’da fidan dikimi

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal bölgede bulunan Mahramlı Mahallesi'nde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu’nun yanı sıra mahalle sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar ve yetkililer, gelecek kuşaklara daha güzel bir doğa bırakmak için fidanları toprakla buluşturdu. Tüm fidanlar dikilmesinin ardında, etkinlik alanında toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

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