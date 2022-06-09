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Markette silahlı soygun kamerada

DHA

Markette silahlı soygun kamerada


Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde markette 3 çocuğun da bulunduğu sırada kadın kasiyeri tabancayla tehdit edip kasadan aldığı 900 lira ile kaçan N.S. (33), polis tarafından yakalandı. Soygun anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir markete giren N.S., alışveriş yaptıktan sonra kasa bölümüne geçti. Burada malzemeleri alıp poşete koyan N.S., üzerindeki tabancayı çıkarıp, 3 çocuğun da bulunduğu sırada kadın kasiyeri tehdit ederek, kasadaki paraları vermesini istedi. Kasiyer bulunduğu yerden uzaklaşırken, N.S., kasada bulunan yaklaşık 900 lira ve alışveriş için aldıklarıyla kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayın ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin N.S. olduğunu belirledi. Ekipler N.S.´yi Çorlu ilçesindeki bir evde soygunda kullandığı ruhsatsız tabanca ve kıyafetlerle yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.S., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN
2022-06-09 15:56:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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