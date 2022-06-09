Yaralı teröristin tedavisi için Tekirdağ'a para almaya gelen PKK'lı yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Şırnak'ta PKK'lı teröristlere düzenlediği operasyonda yaralanan M.D.'nin tedavi masrafları için örgütün Tekirdağ'a akrabalarından para almaya gönderdiği ve jandarma tarafından yakalanan PKK/YPS'li R.T., tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-06-09 17:20:00



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