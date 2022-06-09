Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1 yaralı

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Tekirdağ Ergene'de kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen ticari taksi, yol ayrımında dönüş yapan otomobille çarpıştı. Kazada taksi şoförü yaralandı.

Kaza, ÇorluÇerkezköy yolu üzeri Yulaflı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy istikametine seyreden Sinan K. idaresindeki ticari taksi iddiaya göre, kırmızı ışıkta durmadı. Bu sırada yol ayrımından Çorlu istikametine dönüş alan Vahap D. idaresindeki otomobil ile ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari taksi bariyerlere çarparken, sürücüsü Sinan K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan taksi Sinan K. tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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