Tekirdağ’da Altun rüzgarı: Konser alanını dolduran vatandaşlar havadan görüntülendi

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 56’ncı Uluslararası Kiraz Festivalinde konser veren Hakan Altun sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri çerçevesinde Sanatçı Hakan Altun, ilçede bulunan sahil dolgu alanda hayranlarıyla buluşarak konser verdi. Gece boyunca hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Altun’un şarkılarına zaman zaman hayranları da eşlik etti. Altun gece boyunca birbirinden güzel şarkılarını seslendirirken, konserde sahneye çıkan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Sanatçı Hakan Altun'a, plaket ile çiçek hediye etti.

Konser alanını dolduran binlerce vatandaş drone ile havadan görüntülendi.

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