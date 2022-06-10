Türkiye birincisi Çorlu’dan

Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor adıyla ülke genelinde düzenlenen kompozisyon yarışmasının Türkiye birincisi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden çıktı. Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencisi Kübra Çakıcı başarısını Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile paylaştı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının koordinesinde, Türkiye’de ilk kez düzenlenen "Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen Liseler Arası Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor Kompozisyon Yarışması’nda Türkiye birinciliği Çorlu’nun oldu.

Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi Öğrencisi Kübra Çakıcı, katıldığı yarışmada Türkiye birincisi unvanını elde etti. Kübra Çakıcı beraberinde okul müdürü ve öğretmeni ile Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan’ı makamında ziyaret ederek başarısını paylaştı.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da Türkiye birincisi Kübra Çakıcı’yı elde ettiği başarıdan ötürü tebrik ederek ödül takdim etti. Kübra Çakıcı’ya ziyaretinde okul müdürü İlker Koşum ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sevda Kurtoğlu da eşlik etti.

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