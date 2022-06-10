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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevre Dostu 1000 Okul Projesinin açılışı yapıldı

İHA

Çevre Dostu 1000 Okul Projesinin açılışı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen ve öğrencilere temel eğitim seviyesindeyken çevre bilincini uygulamaları göstermek amacıyla hayata geçirilen Çevre Dostu 1000 Okul Projesi'nin açılış programı Çorlu Abdülhamit Han Ortaokulunda gerçekleştirildi.
Abdülhamit Han Ortaokulunda düzenlenen Çevre Dostu 1000 Okul Projesinin açılış programına, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, protokol mensupları, şube müdürleri, okul müdürleri, davetliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Programda çerçevesince geri dönüştürülen ürünlerden hazırlanan kıyafetlerin sergilendiği geri dönüşüm defilesi izlendi ve Abdülhamit Han Ortaokulu öğrenci korosu ve özel eğitim sınıfı öğrencilerinin birlikte hazırladığı müzik dinletisi sunuldu.
Daha sonra Açık Alan Atölyesi’nde Vali Yıldırım ve proje paydaşları tarafından Çevre Dostu 1000 Okul İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokolün imzalanmasının ardından Vali Yıldırım, okul bahçesinde oluşturulan Hayvan Bakım Atölyesi'ni gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.
Ardından Vali Yıldırım yine okul bahçesine kazandırılan Yüksel Erhal Ahşap ve Metal Atölyesi’nin açılışını yaptı. Açılışın ardından atölyeyi gezerek öğrencilerle yaptıkları ürünler hakkında sohbet etti. Vali Yıldırım, okuldaki Akıllı Tarım Atölyesi’ni de inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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