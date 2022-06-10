Tekirdağ ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ ve İstanbul'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta, 55 kutu içinde 3 bin 80 uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, Tekirdağ ve İstanbul'da belirlenen 11 adrese baskın yaptı. Aramalarda 771 sentetik ecza hap, farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler, 2 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, 82 mermi, 2 para sayma makinesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 172 bin 200 TL ve 100 dolar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Her iki operasyonda yakalanan 6 şüphelinin sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-06-10 11:58:59
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