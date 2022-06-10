Tekirdağ merkezli HDK operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheli adliyede



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ merkezli 11 ilde, PKK/KCK'ya bağlı olarak faaliyet gösterdiği belirtilen Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) Trakya meclisine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınana 36 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK'ya bağlı olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen HDK'nın Trakya meclisine yönelik soruşturma kapsamında 36 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Haziran´da şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Tekirdağ'da 24, İzmir'de 3, Muğla'da 4, Kırklareli'de 3, Edirne'de 3, İstanbul'da 3, Bursa, Bingöl, Mardin, Çanakkale ve Manisa'da 1´er olmak üzere, 45 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda, aralarında HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Emin Orhan, HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Hüseyin Güzel, HDP Edirne İl Eş Başkanı Melahat Çelik, HDP Kırklareli İl Eş Başkanı Yakup Aslan, HDP Bingöl İl Eş Başkanı Saadet Fırat, HDP Genel Merkez Dil ve Kültür Komisyonu Üyesi Kemal Yıldız ve HDP Tekirdağ eski İl Eş Başkanı Ömer Güven'in de bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 36 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-06-10 12:47:49



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