Tekirdağ merkezli HDK operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheli adliyede (2)- Yeniden



Sayın yazı işleri müdürlerine,'Tekirdağ merkezli HDK operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheli adliyede' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme nedeniyle adliyeye sevk sayısını 37 yaparak, yeniden veriyoruz.-----------------------------------Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ merkezli 11 ilde, PKK/KCK'ya bağlı faaliyet gösterdiği belirtilen Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) Trakya meclisine yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK'ya bağlı olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen HDK'nın Trakya meclisine yönelik soruşturması kapsamında, 37 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Haziran´da şüphelilere operasyon düzenledi. Tekirdağ'da 24, İzmir'de 3, Muğla'da 4, Kırklareli'de 3, Edirne'de 3, İstanbul'da 3; Bursa, Bingöl, Mardin, Çanakkale ve Manisa'da 1´er olmak üzere toplam 45 adrese baskın yapıldı. Aralarında HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Emin Orhan, HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Hüseyin Güzel, HDP Edirne İl Eş Başkanı Melahat Çelik, HDP Kırklareli İl Eş Başkanı Yakup Aslan, HDP Bingöl İl Eş Başkanı Saadet Fırat, HDP Genel Merkez Dil ve Kültür Komisyonu Üyesi Kemal Yıldız ve eski HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Ömer Güven'in de bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el koyuldu. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 37 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-06-10 13:51:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.