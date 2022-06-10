Yağlı güreşlerde başpehlivanların mücadelesi başladı

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Tekirdağ’da 56. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde 400 güreşçinin katılımıyla düzenlenen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşlerinde başpehlivanların mücadelesi başladı.

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı. Toplamda 14 boyda farklı kategorilerde 400 güreşçi müsabakalarda ter döküyor.

Müsabakada Recep Kara, Orhan Okulu, Şaban Yılmaz, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Özkan Yılmaz, Nadir Takı, Faruk Akkoyun, Hüseyin Gümüşalan, Tanju Gemici, Orhan Okulu, Nedim Gürel, Gökhan Arıcı, Ekrem Yavuz, Güngör Ekin, Kaan Kaya, Erkan Ertan, Hasan Zeybek, Arif Akın ve İsmail Koç güreşiyor.

Hakem düdüğüyle başpehlivanlar güreşmeye başladı.

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