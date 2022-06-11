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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da Sali rüzgarı esti

İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 56'ncı Uluslararası Kiraz Festivalinde konser veren Ziynet Sali sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Tekirdağ’da Sali rüzgarı esti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 56’ncı Uluslararası Kiraz Festivalinde konser veren Ziynet Sali sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri çerçevesinde Sanatçı Ziynet Sali, ilçede bulunan sahil dolgu alanda hayranlarıyla buluşarak konser verdi. Sali hayranları konserden saatler önce alana gelerek yerlerini doldurdu. Gece boyunca hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Sali’nin şarkılarına zaman zaman hayranları da eşlik etti. Sali, gece boyunca birbirinden güzel şarkılarını seslendirirken, konserde sahneye çıkan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Sanatçı Ziynet Sali’ye, plaket ile çiçek hediye etti.
Konser alanını dolduran binlerce vatandaş dron ile havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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