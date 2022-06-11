Bangladeşli turistin gasbedilmesinde 3 tutuklama

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Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´da, Bangladeş uyruklu turist A.M.´nin (45) cep telefonunu ve 900 lirasını gasbettikleri suçlamasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100´üncü Yıl Mahallesi´nde meydana geldi. Bangladeşli A.M.´yi sokak ortasında bıçakla tehdit eden 3 kişi, darbederek cep telefonu ile 900 lirasını aldıktan sonra kaçtı. Olayla ilgili kapsamlı araştırma başlatan polis, şüphelilerin S.M. (20), M.Ö. (17) ve D.M. (16) olduğunu belirledi. Şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla suç aleti 2 bıçakla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-06-11 12:06:14



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