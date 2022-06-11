Aniden bastıran sağanak yolları göle çevirdi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Hürriyet ve Esentepe mahallelerinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak, 15 dakika sürerken, yollar göle döndü. Şiddetli yağışı yağmur suyu hattı da kaldıramadı. Yağmur yağışına hazırlıksız yakalanan yayalar, kapalı alanlara sığındı.

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