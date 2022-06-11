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Kiraz festivalinde yelken yarışları nefes kesti

İHA

Tekirdağ'da düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde yelken yarışları düzenlendi.

Kiraz festivalinde yelken yarışları nefes kesti

Tekirdağ’da düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde yelken yarışları düzenlendi.
Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Marmara Denizi'nde Macar Kralı Ferenc Rakoczi adına gerçekleşen "Rakoczi Kupası" yarışlarına 20 sporcu katıldı. Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önünden Marmara Denizi'ne açılan yelkenciler, birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Marmara’daki yelken yarışlarının sonunda sporculardan Eda Kadan birinci, Mustafa Kağan ikinci, Duru Ateş üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara Macaristan’dan festivale katılan 38 belediye başkanı ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı tarafından madalyaları ve ödülleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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