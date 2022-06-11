İstanbul'dan gelen 156 yüzücü, Kiraz Festivali'nde 4 kilometreye kulaç attı 156 yüzücü, Marmara Denizinde 4 kilometre yüzdü Yüzücüler 4 kilometrelik parkuru başarıyla tamamladı

Tekirdağ’da düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde daha önce İstanbul Boğazı’nı yüzerek karşıya geçen 156 yüzücü, bu sefer de Marmara Denizi’nde 4 kilometre yüzdü.

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Festival çerçevesinde daha önce İstanbul Boğazı’nı yüzerek karşıya geçen 156 yüzücü, bu kez de Marmara Denizi’nde 4 kilometre yüzdü. Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Alkaya Sahili’nde denize dalış yapan 156 yüzücü, kıyasıya mücadele ederek, Rumeli İskelesi’ne ulaşmaya çalıştı. 3 saat süren yarışta Yüksel Sönmez, yarışmayı birinci sırada bitirerek Rumeli İskelesi'nde kıyıya ulaştı. Kıyıya ulaşan sporculara Süleymanpaşa Belediye Başkanı ve Macaristan’da festivale katılan 38 Macaristanlı belediye başkanı tarafından madalyaları takdim edildi. Yarışmayı birinci bitiren Yüksel Sönmez’e, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel tarafından plaket takdim edildi.

Yüzücüler, Macaristanlı belediye başkanları, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Macaristan Bayrağı ve Türk Bayrağı ile toplu fotoğraf çektirdi.

Yarışmanın birincisi Yüksel Sönmez, yaptığı açıklamada, "Zor bir parkur değildi bizim için, biz master yüzücüyüz. Master yüzücüsü olduğumuz için bizim için 4 bin, 5 bin, 10 bin metreler çok önemli bir şey değil. Ama bu bir yarış değildi, bu bir etkinlikti. 56. Kiraz Festivali’ne katıldık. Cüneyt Yüksel beyin burada organize etmiş olduğu etkinliğe bizim de bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize. Başka etkinliklerde biz yine Süleymanpaşa Belediyesi’ne destek olmaya her zaman varız. Tüm yüzme camiası olarak hazırız" dedi.

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