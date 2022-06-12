Kiraz Festivaline ünlü akını Murat Boz Tekirdağ’da konser verdi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 56’ncı Uluslararası Kiraz Festivaline ünlü akını yaşanıyor. Festivalin birinci gününde Hakan Altun, ikinci gününde Ziynet Sali konser verirken, bu gecede Murat Boz konser verdi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Festival çerçevesinde düzenlenen konserlere ünlü akını yaşanıyor. Festivalin birinci gününde Hakan Altun sahne alırken, ikinci günü Ziynet Sali, bu gece ise Murat Boz hayranlarının karşısına çıktı. Boz, hayranları konserden saatler önce alana gelerek yerlerini doldurdu. Gece boyunca hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Murat Boz’un şarkılarına zaman zaman hayranları da eşlik etti. Boz, gece boyunca birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.

Konser alanını dolduran binlerce vatandaş dron ile havadan görüntülendi.

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