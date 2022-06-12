Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Burak Otman (32), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 59 RK 639 plakalı otomobilin sürücüsü Burak Otman, direksiyon hakimiyetine kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Burak Otman´ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Otman´ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-06-12 09:41:01



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