Kiraz Festivali´nin son gününde Derya Uluğ´dan yağmur altında konser

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Uluslararası Kiraz Festivali´nin son gününde Derya Uluğ, konser verdi. Yer yer hafif yağmur altında devam eden konserde sanatçı Uluğ, sevenlerini coşturdu.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 56´ncısı düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali etkinliklerinin son gününde Derya Uluğ, konser verdi. Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında zaman zaman hafif yağmur yağışı altındaki devam eden konserde sanatçı Uluğ´un söylediği şarkılara hayranları da eşlik etti. Derya Uluğ, "Az biraz yağmur yağıyor ama olsun yağsa bile gitmek yok, değil mi ? Vallahi ben de şuraya çıkarım sizinle birlikte ıslanırım hiç problem değil. Yeter ki bugün festivalin son günü. Uluslararası Kiraz Festivali harika gidiyormuş duyduğuma göre. İnşallah biz de bugün finali çok eğlenerek yapacağız" diyerek, şarkılarını seslendirdi. (DHA) DHA-Magazin Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-06-13 00:45:05
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.