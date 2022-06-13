Kiraz Festivali´nin son gününde Derya Uluğ´dan yağmur altında konser



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Uluslararası Kiraz Festivali´nin son gününde Derya Uluğ, konser verdi. Yer yer hafif yağmur altında devam eden konserde sanatçı Uluğ, sevenlerini coşturdu.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 56´ncısı düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali etkinliklerinin son gününde Derya Uluğ, konser verdi. Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında zaman zaman hafif yağmur yağışı altındaki devam eden konserde sanatçı Uluğ´un söylediği şarkılara hayranları da eşlik etti. Derya Uluğ, "Az biraz yağmur yağıyor ama olsun yağsa bile gitmek yok, değil mi ? Vallahi ben de şuraya çıkarım sizinle birlikte ıslanırım hiç problem değil. Yeter ki bugün festivalin son günü. Uluslararası Kiraz Festivali harika gidiyormuş duyduğuma göre. İnşallah biz de bugün finali çok eğlenerek yapacağız" diyerek, şarkılarını seslendirdi. (DHA) DHA-Magazin Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-06-13 00:45:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.