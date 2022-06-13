Kiraz Festivali görkemli sona erdi: Derya Uluğ Tekirdağ’da konser verdi

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 56’ncı Uluslararası Kiraz Festivalinin son gecesinde Derya Uluğ konser vererek sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali etkinliklerinin son gününde Sanatçı Derya Uluğ damga vurdu. Festival çerçevesinde düzenlenen konserlere ünlü akını yaşandı. Festivalin birinci gününde Hakan Altun sahne alırken, ikinci günü Ziynet Sali, Üçüncü günü Murat Boz konser verirken festivalin son gecesinde ise Şarkıcı Derya Uluğ hayranlarının karşısına çıktı. Uluğ, hayranları konserden saatler önce alana gelerek yerlerini doldurdu. Gece boyunca hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Derya Uluğ’un şarkılarına zaman zaman hayranları da eşlik etti. Uluğ, gece boyunca birbirinden güzel şarkılarını seslendirerek, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser alanını dolduran binlerce vatandaş dron ile havadan görüntülendi.

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