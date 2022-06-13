Uyuşturucu operasyonunda pencereden atladı, cinayet şüphelisi çıktı

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Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu operasyonunda polisi görünce 3´üncü kat penceresinden atlayıp kaçarken yakalanan Azer Ö.´nün, cinayet şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Çerkezköy´ün Cumhuriyet Mahallesi´nde bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Eve giden polisleri gören şüphelilerden Azer Ö., 3´üncü kat penceresinden atladı. Azer Ö,. polisin takibiyle yakalandı, evde bulunan Tarık D. de gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 kilo 100 gram skunk maddesi, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan şeffaf poşetler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin yapılan incelemesinde kaçmaya çalışan Azer Ö.´nün İstanbul´da, `Kasten öldürme´ suçundan aranmasının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Azer Ö. ile Tarık D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2022-06-13 11:36:18



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