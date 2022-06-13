Narkotik 4 günde yarım milyon insana ulaştı Festivalde yarım milyon vatandaşa uyuşturucunun zararları anlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Narkotik 4 günde yarım milyon insana ulaştı Festivalde yarım milyon vatandaşa uyuşturucunun zararları anlatıldı

İHA

Narkotik 4 günde yarım milyon insana ulaştı Festivalde yarım milyon vatandaşa uyuşturucunun zararları anlatıldı

Tekirdağ'da düzenlenen kiraz festivalinde, narkotik polisi yaklaşık yarım milyon vatandaşa ulaşarak uyuşturucunun zararlarını anlattı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali etkinlikleri çerçevesinde yer alan konserler öncesi sahneye çıkan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucudan uzak durmaları için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan mesajı gençlere aktardılar. Uyuşturucu maddenin zararları ve uyuşturucuyla mücadelenin önemine değinilen bildiriyi dikkatle dinleyen gençler, hep bir ağızdan 'Uyuşturucuya hayır' mesajını verdi. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele konusunda büyük önem taşıyan 'UYUMA' uygulamasını gençlerin cep telefonlarına kurmalarını isteyen narkotik ekipleri, bu uygulama ile gençlerin şahit oldukları uyuşturucu madde kullanımı ve satışını ihbar edebileceklerini ifade etti.
Narkotik ekipleri 4 günde yaklaşık yarım milyon vatandaşa ulaşarak, hem 'en iyi narkotik polisi anne' bilgilendirme broşürü dağıttı hem de vatandaşlara uyuşturucunun zararlarından bahsetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

210 binlik şehre 2 buçuk milyon misafir geldi, adım atılacak yer kalmadı Festivalde bin polis görev aldı Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Polonya'dan bile misafir geldi
YEREL HABERLER 210 binlik şehre 2 buçuk milyon misafir geldi, adım ...
İstanbul'dan Tekirdağ'a gelen şahısta uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER İstanbul'dan Tekirdağ'a gelen şahısta uyuşturucu hap ...
Uyuşturucu operasyonunda pencereden atladı, cinayet şüphelisi çıktı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda pencereden atladı, cinayet ...
2 kilo uyuşturucu operasyonunda cinayet şüphelisi çıktı
YEREL HABERLER 2 kilo uyuşturucu operasyonunda cinayet şüphelisi ...
Kiraz Festivali görkemli sona erdi: Derya Uluğ Tekirdağ’da konser verdi
YEREL HABERLER Kiraz Festivali görkemli sona erdi: Derya Uluğ ...
Kiraz Festivali´nin son gününde Derya Uluğ´dan yağmur altında konser
YEREL HABERLER Kiraz Festivali´nin son gününde Derya Uluğ´dan yağmur ...
Altyapı yetersizliği festivali vurdu: Vatandaş suların içinde çaresizce bekledi
YEREL HABERLER Altyapı yetersizliği festivali vurdu: Vatandaş ...
Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi(2)
YEREL HABERLER Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi(2)
Tekirdağ'da şiddetli yağış hayatı felç etti
YEREL HABERLER Tekirdağ'da şiddetli yağış hayatı felç etti
Türk savaş uçağı, İHA, helikopter ve jetlerin maketleri Tekirdağ’da sergileniyor Milli gururun maketlerine vatandaşlardan yoğun ilgi
YEREL HABERLER Türk savaş uçağı, İHA, helikopter ve jetlerin ...
Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi
YEREL HABERLER Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Çorlu’da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Çorlu’da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü
Tekirdağ’da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Tekirdağ'ın 'en güzel kirazı' seçildi (2)
YEREL HABERLER Tekirdağ'ın 'en güzel kirazı' seçildi (2)
Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Kiraz Festivaline ünlü akını Murat Boz Tekirdağ’da konser verdi
YEREL HABERLER Kiraz Festivaline ünlü akını Murat Boz Tekirdağ’da ...
Tekirdağ'ın 'en güzel kirazı' seçildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'ın 'en güzel kirazı' seçildi
Tekirdağ’da kiraz güzellik yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da kiraz güzellik yarışması düzenlendi
Tekirdağ'da yelken ve yüzme yarışması
YEREL HABERLER Tekirdağ'da yelken ve yüzme yarışması
Ergene Velimeşespor’da yeni yönetim görev dağılımını yaptı
YEREL HABERLER Ergene Velimeşespor’da yeni yönetim görev dağılımını ...
İstanbul'dan gelen 156 yüzücü, Kiraz Festivali'nde 4 kilometreye kulaç attı 156 yüzücü, Marmara Denizinde 4 kilometre yüzdü Yüzücüler 4 kilometrelik parkuru başarıyla tamamladı
YEREL HABERLER İstanbul'dan gelen 156 yüzücü, Kiraz Festivali'nde 4 ...
Kiraz festivalinde yelken yarışları nefes kesti
YEREL HABERLER Kiraz festivalinde yelken yarışları nefes kesti
Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.