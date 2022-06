210 binlik şehre 2 buçuk milyon misafir geldi, adım atılacak yer kalmadı Festivalde bin polis görev aldı Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Polonya'dan bile misafir geldi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi, Uluslararası Kiraz Festivali sebebiyle tarihinin en kalabalık dönemlerini yaşadı. Festival nedeniyle şehirde adım atılacak yer kalmazken, nüfusu 210 bin olan ilçe yaklaşık 2 buçuk milyona katlandı ve 4 gün boyunca festival alanında bin polis görev aldı.

Pandemi sebebiyle 2 yıldır ara verilen 56’ıncı Uluslararası Kiraz Festivali için Süleymanpaşa Belediyesi aylar öncesinde yerli ve yabancı misafirler için geniş çaplı hazırlıklar yapmıştı. Festivalin start almasıyla Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Polonya ve Tekirdağ’ın yanı başındaki Megakent İstanbul başta olmak üzere birçok çevre ilden Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya büyük akın yaşandı. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından görkemli bir açılışla start alan 56’inci Kiraz Festivali'ne hafta sonu günübirlik tatilcilerin de gelmesiyle kentin 210 bin olan nüfusu milyonlara katlandı.



Şehrin nüfus yapısı değişti

Kiraz Festivali, salgınında sona ermesiyle eski canlılığına kavuşarak vatandaşlara dolu dolu eğlenceli anlar yaşattı. Festivalin birinci gününde Hakan Altun, ikinci gününde Ziynet Sali, üçüncü gününde Murat Boz, festivalin son gecesinde ise Şarkıcı Derya Uluğ konser verdi. Alana akın akın gelen vatandaşların oluşturduğu yoğun kalabalıklar akıllara ‘İğne atsan yere düşmez’ deyimini getirdi. Yoğun kalabalıklar nedeniyle sahil dolgu alanda adeta adım atılacak yer kalmadı.



Bin polis görev aldı

Yoğun kalabalıklar sebebiyle zaman zaman trafikte de aksamalar meydana gelirken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir an olsun güvenliği elden bırakmayarak festival alanında 4 gün boyunca yaklaşık bin polis görevlendirdi. Sahil alanına gelen vatandaşlar ve yabancı turistler gündüz saatlerinde hem organize edilen etkinliklere katıldı hem de kurulu stantlarda alışverişlerini yaptı. Ayrıca yabancı turistler için 4 dilde rehber vatandaşlar kentin 4 bir yanında görevlendirildi.

Dört gün önce kortej ile başlayan festival; SOLOTÜRK gösterileri, yağlı güreşler, yelken yarışları, yüzme yarışları havai fişek ve lazer gösterileri, en iyi kiraz yarışması, konserler gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Festivalin son gününde Sanatçı Derya Uluğ konser alırken, 4 günlük festivalde yerli ve yabancı turistlerden oluşan 2 buçuk milyon insan dolu dolu bir festival yaşadı.



Beş günde 2 buçuk milyon ziyaretçi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel yaptığı açıklamada, "Çok şükür kazasız belasız 4 günlük büyük bir festival programı düzenlemiş olduk. Dün akşam itibarı ile festivalin birinci etabı bitti. Bu 4 gün içerisinde 2 milyonu aşkın misafir ağırladık şehrimizde, çok önemli bir çalışmaydı, büyük bir organizasyondu bu anlamda. Devam ediyor biliyorsunuz şenliklerimiz, 14 Temmuz’a kadar da devam edecek şenlikler, Süleymanpaşa indirim günleri devam edecek, bence buradaki asıl mesele şu: Yurt dışından 50’ye yakın belediye başkanı ağırladık, Yunanistan’dan, Bulgaristan’dan, Polonya’dan, Macaristan’dan birçok turist geldi, misafirimiz geldi ve burada önemli olan şuydu aslında. Kiraz Festivali içerisinde her günün kendine özgü bir isim taşımasıydı, birinci gün Milli Birlik ve Beraberlik günüydü, bunu buram buram hissettik. TUSAŞ geldi, ikinci gününde, üçüncü gününde, dördüncü gününde her birinde farklı etkinlikler oldu. Son günü de biliyorsunuz sokak hayvanlarına adamıştık, sokak hayvanlarına biraz ilgi çekilsin, sokak hayvanları ile alakalı yapılan faaliyetler biraz daha genişlesin, duyarlılık artsın istedik. Üçüncü günde Macar günümüz vardı, birçok Macar belediye başkanımızı ağırladık. Son günde aynı zamanda geleceğimiz olan gençlerimize de bir gün planladık. Özü şu, her günü kendi içerisinde çok ciddi mesajlar veren bir festival oldu. Şehrimizin ekonomisine, tanıtımına büyük katkısı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, başta özellikle bu konuyla ilgili güvenlik tedbirlerinin alınması, temizlik ekiplerinin çok ciddi bir uğraş vermesi, belediye personelinin bu işi gerçekten sahiplenmesi, Süleymanpaşa halkının bu konuyla ilgili duyarlılığı çok önemliydi. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum, inşallah çok daha güzel organizasyonlarda beraber olacağız’’ dedi.

