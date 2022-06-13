6 yaşındaki çocuk oyun oynarken 4. katın balkonundan düştü

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek, 4. kattaki evin balkonundan boş alana düşen çocuk ağır yaralandı.

Olay, Kemalettin Mahallesi Atilla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki E.B.K. isimli erkek çocuğu, oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek, 4. kattaki evin mutfak balkonundan boş alana düştü.



Durumu kritik

Yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.