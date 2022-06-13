Tekirdağ'da iki araç çarpıştıktan sonra takla attı: 5 yaralı

Şafak TAŞOYAR/MARMARAEREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştıktan sonra devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.15 sıralarında Tekirdağ-İstanbul D-100 kara yolunun Sultanköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Esat Ö., kullandığı 59 ADR 012 plakalı hafif ticari araçla önünde seyreden Begüm O. yönetimindeki 41 PR 600 plakalı otomobili sollamaya çalışırken çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan iki araç da yoldan çıkarak su kanalına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Begüm O., hafif ticari aracın sürücüsü Esat Ö., yanında bulunan Aytekin Ö., Eyüp Ç. ve Mesut K., yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR
2022-06-13 18:56:56
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