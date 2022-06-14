Üniversite öğrencilerine “iyi tarım” eğitimi verildi

Tekirdağ’da üniversite öğrencilerine yönelik ‘iyi tarım uygulamaları ve biyoteknik mücadele’ eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Seracılık Bölümü öğrencilerinin akademik ders programında yer alan ‘iyi tarım uygulamaları ve biyoteknik mücadele’ konularında eğitim verilirken, eğitime öğretim üyeleri ve 28 öğrenci katıldı.

Eğitimde, iyi tarım uygulamalarının amacı, kontrol noktaları ve hedefleri konularında bilgiler verilerek yapılan uygulamaların çevreye ve doğaya saygılı, izlenebilir, kaliteli ve kalıntısız ürün elde edilmesini sağlayan sistemler bütünü olduğu, yapılan zirai mücadelelerin sadece kimyasal mücadele olmadığı, biyoteknik mücadele ile zararlıların tespiti ve mücadelesinin yapılabileceği konularında bilgiler aktarıldı.

Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Dr. Fatma Funda Özdüven, yapılan eğitimlerin öğrenciler için çok faydalı olduğunu, aynı zamanda sahada uygulama yapılarak bilgilerin pekiştirilmesinin yerinde olduğunu belirtti.

Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Funda Eryılmaz Açıkgöz tarafından, eğitimi veren teknik personele teşekkür belgesi verildi.

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