Batuhan'ın minibüsün altında kaldığı kaza kamerada 

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Mehmet YİRUN/ ERGENE (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde minibüs, koşarken ayağı kayınca düşen Batuhan Kayıkçı'nın (12) üzerinden geçti. Çocuk, ağır yaralanırken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi 1328'inci Sokak'ta meydana geldi. Batuhan Kayıkçı, koşarken, ara yoldan sokağa çıkan İ.T.'nin kullandığı 34 DH 2298 plakalı minibüsü görünce durmak istedi. Ayağı kayan çocuk düşünce sürücü de minibüsle üzerinden geçerken fark edip, durdu. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüsün altından ağır yaralı çıkarılan Batuhan Kayıkçı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İ.T. ise gözaltına alındı. Kaza anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Ergene Mehmet YİRUN

2022-06-14 13:18:46



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