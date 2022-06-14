Ergene’de AFAD eğitmenlerine başarı belgesi

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2021 Afet Eğitim Yılı dolayısıyla düzenlenen afet farkındalık eğitimlerine Tekirdağ’ın Ergene ilçesinden katılan ve başarı elde eden eğitmenlere başarı belgeleri Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı tarafından verildi.

2021 yılında düzenlenen Afet Eğitim Yılı afet farkındalık eğitimlerinde gösterdikleri gayret ve emeklerinden dolayı AFAD eğitmenlerine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından başarı belgeleri verildi. Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki eğitmenler belgelerini Ergene Kaymakamlığında düzenlenen programda Kaymakam Mehmet Emin Taşçı’dan aldı.

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