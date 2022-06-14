Masa tenisi Türkiye şampiyonu Çorlu’dan

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde eğitim öğretim veren kurumlar arasında yer alan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Ata Çağdaş Türközü okul sporları özel sporcular kategorisinde masa tenisi Türkiye Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığının 2021 2022 Sezonu faaliyet programında yer alan ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Servet Tazegül Spor Salonunda Türkiye genelinde 34 ilden 118 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Okul Sporları Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Yıldız Erkek Kategorisinde Türkiye Şampiyonluğunu Çorlu Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Ata Çağdaş Türközü elde etti.

Şampiyon sporcu beraberinde ailesi ve Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Coşkun Şentürk ile Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan’ı ziyaret ederek başarısını paylaştı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan elde ettiği başarıdan dolayı Türkiye Şampiyonu Ata Çağdaş Türközü’nü, ailesini, öğretmenlerini, okul yöneticilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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