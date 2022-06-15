Tekirdağ kütüphanelerinde 200 binden fazla kitap var

Tekirdağ, kütüphanelerinde yer alan 200 bin 977 kitap ile Türkiye’de en çok kitaba sahip olan 41’inci il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırma sonrası açıklanan “Tekirdağ İli Kütüphane İstatistikleri, 2021” verilerine göre, Tekirdağ ilindeki halk kütüphanelerinde 218 bin 977 adet kitap bulunuyor.

Türkiye genelinde halk kütüphanelerinde bulunan toplam kitap sayısının 22 milyon 359 bin 38 adet olduğu bildirildi. Türkiye genelindeki halk kütüphanelerinde yer alan 218 bin 977 adet kitabın yüzde 1'i Tekirdağ ili halk kütüphanelerinde bulunuyor. Halk kütüphanelerinde bulunan kitap sayısı en fazla olan il İstanbul. (2 milyon 233 bin 605 adet). İstanbul ilini Ankara (847 bin 700 adet), Konya (600 bin 305 adet), Isparta (560 bin 327 adet) ve İzmir (549 bin 380 adet) takip etti. En az olan il ise 52 bin 943 kitap ile Ardahan oldu. Ardahan ilini Kilis (56 bin 539 adet), Yalova (69 bin 427 adet), Iğdır (85 bin 733 adet) ve Hakkâri (86 133 adet) illeri takip etti. Tekirdağ ili bu sıralamada (218 bin 977 adet) ile 41. sırada yer aldı.

Tekirdağ'daki halk kütüphanelerinde 106 bin 438 adet kitap edebiyat ve retorik konuludur. Tekirdağ’da kütüphanelerde bulunan kitaplar konularına göre incelendiğinde 8 bin 569 adet genel, 7 bin 256 adet felsefe ve psikoloji, 14 bin 627 adet din, 40 bin 113 adet sosyal bilimler, 2 bin 304 adet dil ve dil bilim, 3 bin 253 adet doğa bilimleri ve matematik, 6 bin 408 adet uygulamalı bilimler ve teknoloji, 7 bin 460 adet sanat, 106 bin 438 adet edebiyat ve retorik, 22 bin 549 adet coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler konularında olduğu görüldü.



Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 61 bin 887 oldu

Tekirdağ'da halk kütüphane sayısı 10’dur. Halk kütüphanelerinde bulunan kitap sayısı 218 bin 977, yararlanan kişi sayısı 143 bin 925, kayıtlı üye sayısı 61 bin 887 ve ödünç verilen materyal sayısı ise 89 bin 871 olarak belirlendi.



Tekirdağ’da örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 377 adet kütüphane bulunuyor

Tekirdağ'da bulunan devlet okullarında 180, özel okullarda 96 ve özel kurslarda 101 olmak üzere eğitim kurumlarında toplam 377 adet kütüphane bulunmaktadır. Kütüphanelerde bulunan materyal sayıları ise 295 bin 055 adet kitap, bin 649 adet süreli yayın, bin 617 adet CD, 685 adet DVD, 4 bin 77 adet afiş, atlas, harita, mikrofilm, disket, vb., 124 adet bilgisayar, 2 adet etkileşimli tahta, 28 adet satranç masası, 26 adet zeka oyunları şeklinde açıklandı.

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