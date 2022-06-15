Dünyanın endüstriyel vanası Türkiye’den gidiyor

1994’te Çorlu’da kurulan PNOSAN Group; Orta Asya, Kuzey Afrika ve Batı Avrupa ülkelerinin de aralarında olduğu dünyanın farklı ülkelerine NSTNORDSTEAM isimli yerli markasıyla ihracat yapmaya devam ediyor.

Endüstriyel vana ve akış kontrol ekipmanları ürünlerini dünyaya ulaştıran PNOSAN Group’un Dış Ticaret Yöneticisi Büşra Şevval Köken, sanayisi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde büyük bir potansiyel bulunduğunu belirtirken, “Türkiye’yle ticari ilişkisi olan firmalar ile tanışma fırsatı yakalayacağımızı düşünerek TurkishExporter kullanmaya karar verdik ve ihracat yaptık” diye konuştu.



Gelişmekte olan ülkelerdeki üretim potansiyeli

Dünyaya NSTNORDSTEAM yerli üretim markasıyla endüstriyel vana tedarikini sürdüren PNOSAN Group, eihracat yatırımları ve müşteri geri bildirimlerine verilen önemle ihracat hacmini artırarak piyasadaki güncelliğini koruyor. Sanayisi gelişen ve gelişmekte olan ülkelerdeki üretim potansiyeline ağırlık veren şirket, yaptığı ihracatlar ile gücüne güç katıyor.



Eihracatla dünyaya açılan kapılar

Köken, Tekirdağ Çorlu’da bulunan fabrikalarıyla büyüdüklerini ve büyüdükleri oranda da istihdama katkı sağladıklarını belirterek, “Eihracat ürünlerini yeni müşterilere tanıtma, ulaştırma, ödeme ve bilinirlik açısından şirketimiz adına bir avantaj olarak görüyoruz. Yeni ihracat kanalları bulmada TurkishExporter’ı tercih ederek Türkiye’den ithalat yapan firmalar ile bir araya gelme ve iş birliği sağlama fırsatını yakaladık. Böylece bu platformda her geçen gün PNOSAN Group’un marka bilinirliliğini dünya genelinde artırarak yeni pazarlara giriş yapıyoruz” diye konuştu.

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