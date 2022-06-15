Yolda karşılaştığı kişiye bıçak çekip para istedi, polise yakalandı "Neden yaptın" diyen muhabire "Bilmiyorum boş ver" dedi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çekçekçilik yapan şahsın, yolda karşılaştığı kişiye bıçak çekip para istediği iddia edildi. Saldırgan, kısa sürede polis tarafından yakalanırken, mağdur kişinin ise aranması olduğu ortaya çıktı.

Olay, gece saatlerinde Çobançeşme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çekçekçi şahıs, yolda karşılaştığı C.Ç. isimli kişiye bıçak çekip, para vermesini istedi. Çekçekçi şahsa tepki gösteren C.Ç. polisi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çekçekçi şahsı Mustafa Kemal 6. Sokak’ta suç aletiyle birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Çekçek arabasına da zabıta ekipleri tarafından el konuldu. Çekçekçi şahıs, "Neden yaptın" diye soran muhabire de, "Bilmiyorum, boş ver" diye cevap verdi.

Karakola gidip ifade veren mağdur C.Ç.’nin ise ‘başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanmaktan’ aranması olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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