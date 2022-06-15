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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil motoruna giren yılan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı

İHA

Otomobil motoruna giren yılan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otomobilin motor aksamının içerisine giren yılan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartılarak doğaya bırakıldı.
Olay, akşamüstü saatlerinde Muradiye Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Engin Sağır’a ait 34 BN 8595 plakalı otomobilin motor kısmına giren yılan, araç sahibinin uğraşlarına rağmen çıkmayınca durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, aracın motor aksamları arasına giren yılanı çıkarmak için çalışma başlattı.
Vatandaşların meraklı bakışları arasında yaklaşık iki saat süren çalışma sonucu yılan araçtan çıkartılırken, ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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