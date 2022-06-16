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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ konut satışında 8’nci sırada

İHA

Tekirdağ konut satışında 8’nci sırada

Tekirdağ, mayıs ayında 3 bin 120 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışının yüzde 2,5’ini gerçekleştirerek iller arasında 8. sırada yer aldı.
TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu. 3 bin 120 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,5’i Tekirdağ’da gerçekleşirken, il konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 8. sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 148 konut satışı ve yüzde 18,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 11 bin 497 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 7 bin 159 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 21 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 75 konut ile Bayburt oldu.

Tekirdağ’da ipotekli konut satış sayısı 841 olarak gerçekleşti
Tekirdağ’da ipotekli konut satışları sayısı 841 olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 27 ile 17. sırada yer aldı. Tekirdağ ili, Türkiye’deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 2,9’luk payı ile 7. sırada yer aldı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 177,8 artış göstererek 29 bin 335 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 23,9 olarak gerçekleşti. OcakMayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,3 artışla 129 bin 707 oldu.

Tekirdağ’da 2 bin 279 konut el değiştirdi
Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda 2 bin 279 konut el değiştirdi. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 73 olarak açıklanırken, Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından yüzde 2,4’lük pay alarak 10. sırada yer aldı. Türkiye genelinde diğer konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 92,2 artarak 93 bin 433 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76,1 olarak gerçekleşti. Ocakmayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artışla 446 bin 182 oldu.
Türkiye genelindeki 122 bin 768 konut satışının 32 bin 861’i (yüzde 26,8) ilk satış, 89 bin 907’si ise (yüzde 73,2) ikinci el satış olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da ise 3 bin 120 konut satışının 792’si (yüzde 25,4) ilk satış, 2 bin 328’i (yüzde 74,6) ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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