Tekirdağ sinemada 13, tiyatroda ise 10'uncu

Tekirdağ, kentte bulunan 37 sinema salonu ile Türkiye’de en çok sinema salonuna sahip olan 13’ncü il olurken, tiyatro salonları ile 10'uncu sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılan araştırma sonrası Tekirdağ Sinema ve Gösteri İstatistikleri verilerine göre, Türkiye genelinde 2021 yılı sonu itibariyle sinema salonu sayısı 2 bin 398 oldu. Tekirdağ’da bulunan sinema salon sayısı ise 37 oldu. Sinema salon sayısı en fazla olan il 699 salon ile İstanbul oldu. Sinema salonu sayılarına göre İstanbul’u 217 salon ile Ankara, 137 salon ile İzmir, 90 salon ile Antalya ve 85 salon ile Bursa izledi. Sinema salon sayısı 1 ile en az olan iller ise Tunceli ve Iğdır oldu. Tekirdağ, 37 sinema salonu ile 81 il arasında 13. sırada yer aldı.

TÜİK verilerine göre, Tekirdağ’da 2021 yılında sinema salonlarında gösterilen film sayısı 339 olarak açıklandı. Tekirdağ’da bulunan 37 sinema salonunun toplam koltuk sayısı 3 bin 609, 339 filmin 132'si (yüzde 38,9) yerli, 207'si (yüzde 61,1) yabancı film kategorisindeki gösterimi yapılan 339 filmi Tekirdağ genelinde 153 bin 674 seyirci izledi. 153 bin 674 seyircinin 47 bin 910'u (yüzde 31,2) yerli, 105 bin 764’ü (yüzde 68,8) yabancı kategoride yer alan filmleri izlendi.



Tekirdağ ilinde tiyatro salon sayısı 9

Türkiye’de Tiyatro salonu sayısı 20202021 sezonunda, 20192020 sezonuna göre yüzde 44,4 azalırken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 41,8 azaldı. Buna göre aynı sezonda tiyatro salon sayısı 400 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 156 bin 9 oldu. Tekirdağ’da bulunan tiyatro salon sayısı ise 9’dur. Tiyatro salon sayısı en fazla olan il 110 salon ile İstanbul oldu. Tiyatro salonu sayılarına göre İstanbul’u 34 salon ile İzmir, 19 salon ile Ankara, 16 salon ile Antalya, 12 Salon ile Denizli ve 11 salon ile Bursa izledi. Tekirdağ 9 tiyatro salonu ile 81 il arasında 10. sırada yer aldı. Tekirdağ’da yer alan 9 tiyatro salonunun toplam koltuk sayısı 3 bin 16 olarak açıklandı.

Tekirdağ’da Tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı 33 ve seyirci sayısı 4 bin 961 (yüzde 66,6) yetişkin, 2 bin 489’u (yüzde 33,4) çocuk olmak üzere toplam 7 bin 450 olarak gerçekleşti.

Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistiklerinde 20202021 yıllarında yaşanan Kovit19 salgını sürecinin etkisi görüldüğüne yönelik ifadelere de yer verildi.

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