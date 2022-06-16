Vatandaşın yılanla imtihanı: Aracına giren yılanı kendi imkânlarıyla çıkardı

Tekirdağ’da aracının motor kısmına giren yılanı kendi imkânlarıyla yaptığı aparat ile çıkartan vatandaş görenleri hayrete düşürdü.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Metin Yıldız isimli vatandaş, aracının motor bölümüne giren yılanı çıkartmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Kestiği su borusunun içinden geçirdiği ip ile itfaiyenin yılan ve benzeri yaban hayvanlarını yakalamak için kullandığı aparata benzer bir alet yapan Yıldız, yılanı yakaladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. O anları görüntüleyen kızı ise bir muhabir edasıyla olanları anlattı.

Görüntülerde yılana dikkatle yaklaşarak boyun kısmından yakalayan Yıldız, yılanı bir süre inceledikten sonra doğal ortamına bıraktı.

Yılanların doğaya faydası olduğunu belirten Yıldız, “Havaların ısınmayla yılanlarda artış fazlalaştı. Bu yılanlar genelde zararsız oluyorlar, tabii insanlar bilinçsiz şekilde bunları gördükleri zaman öldürüyorlar. Aslına öldürmeye gerek yok çünkü bunlar faydalı hayvanlar. Fareleri ve kemiricileri yiyerek besleniyorlar. Bu yüzden yılanları gördüğünüzde panik yapmayın. Kolay bir şekilde aparat yapıp bunları doğal ortamına salabilirsiniz. Ben şu şekilde su borusundan kement şeklinde yaptım. Bunun bir tarafına düğüm atıp diğer tarafından ipi çekip yılanı çok rahat bir şekilde yakalayıp doğal ortamına salabilirsiniz. Çünkü bu yılanları öldürürsek bu sefer doğadaki denge bozulur, fareler çoğalır. Yetiştirdiğimiz ürünleri yerler. Bu yüzden yılanları öldürmeyelim, yakaladığımız zaman doğal ortamlarına bırakalım, ekosistemi bozmayalım” dedi.

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