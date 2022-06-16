Tekirdağ’da LPG’li otomobilde korkutan yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ Çorlu’da seyir halindeyken alev alev yanan LPG’li otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Çorlu Çerkezköy yoluna bağlanan Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu’dan Çerkezköy’e giden Özgür Korkmaz idaresindeki 59 EE 404 plakalı LPG’li otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Yangını fark eden sürücü Korkmaz, araçtan atlayarak, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebini bulmak için inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.