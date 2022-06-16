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Dubleks daire değil uyuşturucu imalathanesi Tekirdağ narkotik ekipleri uyuşturucu imalathanesini yerle bir etti

İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dubleks dairede uyuşturucu serası ile karşılaşan polis ekipleri şaşkınlık yaşadı. Polisin başarılı operasyonu sonucu uyuşturucu imalathanesi yerle bir edilirken 2 zanlı gözaltına alındı.

Dubleks daire değil uyuşturucu imalathanesi Tekirdağ narkotik ekipleri uyuşturucu imalathanesini yerle bir etti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dubleks dairede uyuşturucu serası ile karşılaşan polis ekipleri şaşkınlık yaşadı. Polisin başarılı operasyonu sonucu uyuşturucu imalathanesi yerle bir edilirken 2 zanlı gözaltına alındı.

Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde bulunan 6 katlı binanın en üst katında uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarını alan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldı. Daireyi yaklaşık bir yıl önce kiralayan Ş.B.’nin bulunduğu daireye polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda yüzlerce saksıda yetiştirilmiş Hint kenevirleri dairenin alt ve üst katındaki bütün odalara kurulmuş özel aydınlatma, havalandırma ve nem tertibat sistemleri polis ekiplerini bile şaşkını çevirirken, apartman sakinleri de şoke oldu. Duvarlarının tamamı flaşör malzemelerle kaplanan dubleks dairenin odalarındaki özel ısı ve ışık tertibatlarının kesintisiz güç kaynaklarıyla beslenmesi dikkatlerden kaçmazken, polis yüzlerce özel ampul, ambalaj poşetleme makinesi, hassas teraziye el koydu. Evin bir odasının ise tamamen toprak poşetleriyle dolu olduğu görülürken, Hint kenevirleri denetim altında polis aracına alındı. Onlarca bidonda damaca suların stoklandığı dairenin hemen bitişiğinde normal bir aile görüntüsü veren Ş.B. ve M.Ç.’nin apartman yöneticisi tarafından iki ay önce apartmandaki koku nedeniyle uyarıldığı, kokunun giderilmesi için daireye ve 6 katlı apartmana bol miktarda oda spreyi sıktıkları ifade edildi. Bu duruma tepki gösteren bina sakinleri, “Gençleri, milleti zehirleyin. İşte sizin gibi iki yüzlü alçak insanlar yüzünden bu hale geliyor” diyerek uyuşturucu tacirlerinin pişkinliklerine tepki gösterdi.

Başarılı operasyonla uyuşturucu imalathanesi yerle bir edilirken, apartman yöneticisi daire sahibine “Dairenizde uyuşturucu yetiştiriliyor” haberini verdi. Ev sahibi ise “Biz dairenin birini bir hafta önce kiracımıza 1 milyon TL’ye sattık” demesi üzerine polis bina yöneticisinin de ifadesine başvurdu. Operasyon sonrası gözaltına alınan iki uyuşturucu zanlısı sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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