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Düzenek kurdukları evlerde kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

DHA

Düzenek kurdukları evlerde kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı


Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir apartmanda 2 ayrı daireye yapılan baskında, saksılara ekilmiş çok sayıda kenevir ve uyuşturucu yapımında kullanılan aparatlar ele geçirdi. Polis, düzenek kurup saksıda uyuşturucu imalatı yapan Şahin B. ve Muhammet Ç.'yi gözaltına aldı.
Polis, Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi Saygın Apartmanı'nda oturan Şahin B. ve Muhammet Ç.'nin, evlerinde uyuşturucu imal ettiği bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, Şahin B. ve Muhammet Ç.'yi, teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takip sonucunda Şahin B. ve Muhammet Ç.'nin oturduğu apartmana baskın yapan ekipler, 2 ayrı evde yaptığı aramada, yaklaşık 200 adet çiçek saksısı içine ekilmiş kenevir bitkisi, uyuşturucu imalatında kullanılan aparatlar, özel düzenek ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Polis, kenevir ve aparatlara el koyup, Şahin B. ve Muhammet Ç.'yi gözaltına aldı. Şahin B.'nin, uyuşturucu imalatına çevirdiği dubleks evi 1 yıl önce kiralayıp, daha sonra satın aldığı öğrenildi. Apartman sakinlerinin daha önce de kokudan dolayı rahatsız oldukları ve bu nedenle Şahin B.'yi defalarca uyardıkları öğrenildi.
Öte yandan, Şahin B. ve Muhammet Ç.'nin esrar üretiminde kullanılan kenevir bitkisi yetiştirmek için evin bütün odalarına özel aydınlatma, havalandırma ve nem tertibat sistemi kurduğu belirtildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri imha edilirken, gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2022-06-16 23:52:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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