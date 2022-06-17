Tekirdağ'da 200 bini aşkın öğrenci karne heyecanı yaşadı

Tekirdağ'da 20212022 eğitim öğretim yılını tamamlayan 201 bin 143 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

20212022 eğitim ve öğretim sezonunun tamamlanmasıyla tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Sabah erken saatlerde okula gelen öğrenciler, karnelerini öğretmenlerinin ellerinden aldı.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesindeki 50. Yıl Ortaokulunda da öğrenciler karnelerini alırken, aileleri okul kapısı önünde heyecanla çocuklarının çıkmasını bekledi. Okul Müdürü Dilek Baştürk Türksoy da öğrencilerin karne sevincine eşlik etti.

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