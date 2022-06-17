Çorlu’da trafik kazası: 1 yaralı

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Şehit Pilot Ulaş Türk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mandıracı 2. Sokak 3. Aralık Sokak’ta seyreden Bora Yavuz'un kullandığı motosiklet ile Atatürk Bulvarı’na seyir halindeki Esra Sarı idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Yavuz, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Görgü tanığı vatandaşlar, motosiklet sürücüsünün süratli olduğunu ve yola kontrolsüz giriş yaptığını öne sürdü.

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