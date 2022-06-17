Çorlu’da karne dağıtım töreni

20212022 eğitimöğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı’nın katılımıyla Alipaşa İlkokulu’nda karne dağıtım töreni gerçekleştirildi.
Alipaşa İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende öğrenciler Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'ya çiçek takdiminde bulundu ve ardından halk oyunları ekibinin gösterisi sergilendi. Daha sonra sınıflara geçilerek karne dağıtımı gerçekleştirildi.
Törende Kaymakam Sarılı, öğrencilerin karne heyecanlarına ortak olarak iyi bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.
Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Şube Müdürü Mustafa Doğan, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Birimi Koordinatör öğretmenleri Hediye Sarılı, Mine Yurdakul ve Özlem Senan da katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.